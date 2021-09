Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim sind in der Nacht 32 Menschen gerettet worden. Mehrere Bewohner klagten über Atemwegsreizung. Nach Polizeiangaben führte ein technischer Defekt in einem Stromkabel zu dem Brand mit massiver Rauchentwicklung, der die insgesamt 32 Menschen in ihren Wohnungen einschloss. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, verletzt wurde niemand.