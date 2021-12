Brandalarm im neuen Stadtbahntunnel blieb ohne Folgen

per Mail teilen

Wegen eines Brandalarms musste der Karlsruher Stadtbahntunnel am Durlacher Tor am Freitag evakuiert werden. Eine Brandmeldeanlage hatte dort wegen einer erhöhten Temperatur an der Oberleitung Alarm ausgelöst. Die Fahrgäste mussten die Haltestelle Durlacher Tor daraufhin verlassen und die Feuerwehr sperrte die Strecke. Nachdem vor Ort kein Brand festgestellt werden konnte, wurde der Verkehr im Stadtbahntunnel wieder freigegeben. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe wollen jetzt den Grund für den Alarm untersuchen.