Nach Brand im Wohnhaus: Gemeinde Lichtenau sucht Zuhause für neun Menschen

per Mail teilen

In Lichtenau im Landkreis Rastatt ist ein Mehrfamilienhaus durch einen Brand zerstört worden. Neun Menschen müssen nun vorübergehend anderweitig untergebracht werden.

In Lichtenau im Landkreis Rastatt ist ein Mehrfamilienhaus am Freitag durch einen Brand zerstört worden. Das Feuer war laut Polizei am Nachmittag unter Kontrolle. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar.

Haus in Lichtenau nach Vollbrand nicht mehr bewohnbar

Der Notruf aus Lichtenau ging mittags bei den Rettungskräften ein. Kurze Zeit später stand das Wohnhaus in der Lichtenauer Hauptstraße in Vollbrand. Laut Polizei konnten alle Bewohner das Haus unverletzt verlassen.

Da das Haus nicht mehr bewohnbar ist, bringt die Gemeinde die betroffenen Familien vorübergehend unter. Fünf Menschen kommen laut Gemeinde bei Freunden unter, vier weiteren Bewohnern wird von der Gemeinde eine Wohnung gestellt. Für die Löscharbeiten waren Teile der Hauptstraße gesperrt. Aufgrund der Rauchentwicklung waren Anwohner zwischenzeitlich gebeten worden Fenster und Türen geschlossen zu halten.