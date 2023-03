per Mail teilen

Bei einem Feuer auf einem Spargel- und Erdbeerhof in Eggenstein-Leopoldshafen wurden zwei Personen verletzt. Der Brand ist gelöscht, 54 Personen konnten sich in Sicherheit bringen.

Der Brand auf dem Hof in Eggenstein-Leopoldshafen (Landkreis Karlsruhe) war in der Nacht auf Mittwoch ausgebrochen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Insgesamt 24 Arbeitsunterkünfte eines Spargel- und Erdbeerhofes standen in Flammen.

Eine Person kommt mit Brandverletzungen ins Krankenhaus

Laut Polizei konnten sich 54 Personen in Sicherheit bringen, ein Bewohner wurde mit Brandverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Auch ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr verhinderte mit 66 Einsatzkräften ein Übergreifen der Flammen auf weitere Container und Wohnwagen.

"Das Ausmaß der Zerstörung ist schon enorm."

Laut dem Bürgermeister von Eggenstein-Leopoldshafen, Lukas Lang, seien die betroffenen Personen teils privat, teils in Unterkünften der Gemeinde untergekommen.

Der Morgen nach dem Großbrand auf dem Spargel- und Erdbeerhof in Eggenstein-Leopoldshafen. SWR

Aufruf zu Hilfsaktionen für den Hof

Die Aufräumarbeiten nach dem Feuer dauerten bis in den Vormittag an. In sozialen Netzwerken gab es bereits Aufrufe zu Hilfsaktionen. Der Schaden, der durch den Brand entstanden ist, wird von der Polizei auf bis zu 70.000 Euro geschätzt.