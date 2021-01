Ein Schaden in Höhe von rund 800.000 Euro ist am Dienstagabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Simmozheim im Landkreis Calw entstanden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei berichtete, brach das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache im ersten Stock zwischen einer Sauna und einem Zimmer aus. Da das Feuer schnell auf andere Gebäudeteile übergriff, sind alle drei Wohneinheiten unbewohnbar.