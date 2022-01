Östringen: Brand in Restaurant verursacht hohen Schaden

Bei einem Brand in einer Gaststätte in Östringen bei Karlsruhe ist in der Nacht ein erheblicher Schaden entstanden. 84 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Das Feuer in einer Gaststätte in Östringen (Landkreis Karlsruhe) war am frühen Freitagmorgen ausgebrochen. Es breitete sich unter starker Rauchentwicklung über den Gastraum in eine abgehängte Zwischendecke bis teilweise ins Dach aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen den Brand in einer Gaststätte in Östringen (Kreis Karlsruhe). dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Einsatz-Report24 | Abdulrahman Zubeir Haji Brand in Restaurant: Gebäude nicht mehr nutzbar Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrangehörige gelangten über mehrere Eingänge sowohl in die Gaststätte als auch in die angrenzende Kegelbahn und löschten mit mehreren Rohren den Brand. "Da der gesamte Gebäudebereich stark verraucht war, überprüften wir den gesamten Komplex auch mit der Wärmebildkamera, um den Brandherd zu lokalisieren", sagte Einsatzleiter Rene Schlindwein. Letztlich sei es nach dem Entfernen verschiedener abgehängter Deckenverkleidungen gelungen, den Brand endgültig zu löschen. Feuerwehr mit fünf Löschfahrzeugen vor Ort Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Menschen in der Gaststätte. Das Gebäude ist nach Angaben der Feuerwehr zur Zeit nicht mehr nutzbar. Um den Brand zu löschen waren 84 Feuerwehrangehörige mit fünf Löschfahrzeugen aus Östringen und einigen Nachbarorten im Einsatz. Die Brandursache und das erhebliche Schadensausmaß müssen noch ermittelt werden. Zunächst wurden ein technischer Defekt und ein Schaden von 500.000 Euro vermutet.