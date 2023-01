Kiloweise Drogen nach Brand in Pforzheim gefunden

Nach einem Brand in einer Wohnung in Pforzheim hat die Polizei kiloweise Drogen gefunden. Ein 48-jähriger Mann sitzt deshalb in Untersuchungshaft.

Warum es am Mittwochabend in der Wohnung gebrannt hat, ist noch nicht klar. Laut Polizei hat der Mann den Brand fahrlässig verursacht. Und das wurde ihm im späteren Verlauf zum Verhängnis. Polizei findet kiloweise Drogen Während der Ermittlung rund um die Brandursache fanden Polizisten nicht nur eine offenliegende Marihuana-Tüte, sondern gleich kiloweise Drogen. In welchem Umfang, dazu will sich die Polizei aktuell nicht äußern. Der 48-Jährige wurde daraufhin festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Bei dem Brand am Mittwochabend ist ein Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

