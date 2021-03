per Mail teilen

Bei einem Wohnhausbrand in Östringen (Kreis Karlsruhe) hat ein 60-jähriger Mann eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer war am späten Samstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache im Obergeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen. Die Flammen konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, der Bewohner kam in eine Klinik. Der Brandschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.