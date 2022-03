per Mail teilen

Bei einem Gebäudebrand in Karlsbad ist am Wochenende ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Ausgelöst wurde der Brand in dem leer stehenden Haus durch einen Kamin. Der wurde nach Polizeiangaben angefeuert, um das Haus vor Feuchtigkeit zu schützen. Niemand wurde verletzt.