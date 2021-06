Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist am Samstagmorgen in der Karlsruher Südstadt ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben war das Feuer im Eingangsbereich des Gebäudes ausgebrochen. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr durch das verrauchte Treppenhaus in Freie gebracht. Die Brandursache wird derzeit von Experten der Kripo untersucht.