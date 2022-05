Im Baden-Badener Stadtteil Oos ist am Morgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Gegen halb zehn am Morgen sei der Notruf bei den Einsatzkräften eingegangen. Die vier Bewohner des Hauses konnten laut Polizei in Sicherheit gebracht werden. Sie blieben unverletzt. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens ist noch unklar, die Polizei schließt jedoch ein Fremdverschulden aus. Das Feuer konnte mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden.