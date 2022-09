per Mail teilen

Rund 150.000 Euro Schaden sind am Dienstagabend bei einem Wohnungsbrand in Bad Liebenzell (Landkreis Calw) entstanden. Vermutlich habe eine Kerze das Feuer im zweiten Geschoss eines Mehrfamilienhauses ausgelöst, so die Polizei. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren aus Calw und Bad Liebenzell waren mit 50 Kräften im Einsatz.