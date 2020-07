Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Lichtenau (Kreis Rastatt) sind zwei Bewohner leicht verletzt worden. Beide wurden in Kliniken eingeliefert. Das Feuer war am Samstagabend aus unbekannter Ursache im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich anschließend auf den Dachstuhl aus. Nach Polizeiangaben wurde das Gebäude unbewohnbar, der Schaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt.