Beim Brand eines Lagerschuppens in Wildberg im Kreis Calw ist ein Sachschaden von rund 55.000 Euro entstanden. Das Feuer war am frühen Donnerstagmorgen im Ortsteil Effringen ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Schuppen bereits in hellen Flammen. Den rund 30 Einsatzkräften gelang es ein Übergreifen des Brandes auf einen benachbarten Wohn- und Gebäudekomplex zu verhindern. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.