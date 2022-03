Kellerbrand mit hohem Schaden

Bei einem Kellerbrand in Durmersheim (Kreis Rastatt) ist am Sonntagmorgen ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden. Um 7 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Bei ihrer Ankunft drangen bereits große Rauchwolken aus dem Gebäude in Durmersheim, so die Polizei in einer Mitteilung.

Weil sich zwei der drei Bewohner nicht selbstständig retten konnten, mussten sie von der Feuerwehr über ein Fenster und einen Balkon gerettet werden. Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen, die Bewohner blieben unverletzt. Das Haus ist durch den Rauch unbewohnbar. Die Brandursache wird noch untersucht, ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen.