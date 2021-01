Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Montagabend in einer Werkstatt in Bruchsal zu einem Brand gekommen, bei dem ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstanden ist. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Aufgrund der ersten Ermittlungen brach der Brand im hinteren Teil der Werkstatt aus. Ein technischer Defekt an der Elektroinstallation ist wahrscheinlich. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.