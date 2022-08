Sieben Leichtverletzte bei Feuer in Sägewerk im Elsass: Brand unter Kontrolle

In Mothern im Elsass an der Grenze zum Landkreis Rastatt hat am Montag ein Großbrand eines Sägewerks die Feuerwehr in Atem gehalten. Die Rauchwolke war bis nach Karlsruhe zu sehen.

Wie die Feuerwehr Baden-Baden am Montagabend mitteilte, sei das Feuer in dem Sägewerk im nördlichen Elsass inzwischen unter Kontrolle. Es liefen Nachlöscharbeiten. Auch Feuerwehrleute aus Baden-Württemberg halfen am Montag bei der Bekämpfung des Brandes in der Gemeinde Mothern. Am Mittag hatten noch immer Flammen aus Glutnestern aufgelodert. Sieben Feuerwehrleute wurden durch die enorme Hitze leicht verletzt.

Der Brand im Sägewerk breitete sich extrem schnell aus

Nach Angaben des französischen Einsatzleiters ging am Montagmorgen um 7:50 Uhr der Alarm ein. In Mothern war eine Lagerhalle in Brand geraten, das Feuer breitete sich extrem schnell aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr um 8 Uhr stand laut Einsatzleiter bereits ein Drittel des Sägewerks in Flammen. Mehr als 200 französische und 21 deutsche Feuerwehrleute aus Rastatt, Baden-Baden und Karlsruhe waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

Sägewerk nur noch Trümmerfeld aus Asche und Rauch

Der Rastatter Kreisbrandmeister sagte, man habe versucht, ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Industriegebiet, zehn angrenzende Häuser und den benachbarten Wald zu verhindern. Das Sägewerk glich am Mittag einem Trümmerfeld aus Asche und Rauch.

"Weil die betroffene Fläche so groß ist - rund vier Hektar sind abgebrannt - werden wir das Gelände noch über Tage bewachen."

Schwarze Rauchwolke bis Rastatt und Karlsruhe zu sehen

Die schwarze Rauchwolke über dem Sägewerk war bis weit nach Deutschland zu sehen. Im Landkreis Rastatt und Karlsruhe wurde eine Warnmeldung für einzelne Gemeinden herausgeben. Elchesheim-Illingen (Kreis Rastatt) liegt direkt gegenüber von Mothern auf der anderen Rheinseite. Dort sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.