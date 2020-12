per Mail teilen

Ein Wohnhausbrand in Rheinmünster-Greffern Mitte November geht auf Brandstiftung zurück. Wie die Polizei mitteilt, soll ein Bewohner eine Matratze im Dachgeschoss angezündet haben. Wie es weiter heißt, soll sich der 28-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Der Mann hatte bei dem Brand leichte Verletzungen erlitten. Am Gebäude war ein Schaden von 300.000 Euro entstanden.