In einer Pforzheimer Grundschule hat es am Mittwochvormittag gebrannt. Eine vierte Klasse hatte laut Polizei im Unterricht zum Thema "Brennen und Löschen" Experimente mit Streichhölzern durchgeführt. Dabei hatten sich Reste der Brandversuche wieder entzündet. Die Schule wurde in der Folge evakuiert, eine Lehrerin musste wegen einer leichten Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden.