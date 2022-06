In Neuenbürg im Enzkreis hat es am Mittwochabend in einer Fabrik gebrannt. Das Feuer war möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts in einer Anlage ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar schnell unter Kontrolle bringen, da sich aber immer wieder neue Brandherde entwickelten, dauerten die Löscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden an. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die Schadenshöhe ist noch unklar.