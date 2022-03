Brand in Mehrfamilienhaus

per Mail teilen

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Rastatt sind gestern Abend 13 Personen medizinisch versorgt worden, fünf von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben war das Feuer im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Sowohl das Mehrfamilienhaus als auch ein Nachbargebäude wurden zunächst evakuiert. Ein Polizeisprecher sagte, dass das Mehrfamilienhaus wegen der Rauchbelastung derzeit nicht bewohnbar sei, die Bewohner würden vorübergehend anderweitig untergebracht. Die Bewohner des Nachbarhauses sind wieder in ihren Wohnungen zurück. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar und derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10.000 Euro.