In einem Mehrfamilienhaus in Rastatt ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Sowohl das betroffene Haus als auch ein Nebengebäude mussten evakuiert werden. Laut Polizei mussten mehrere Bewohner ärztlich versorgt werden. Mindestens fünf Personen seien mit einem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.