per Mail teilen

Bei einem Brand im sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Karlsruhe-Daxlanden sind am Sonntagnachmittag nach Polizeiangeben acht Personen leicht verletzt worden. Drei von ihnen wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.