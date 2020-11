Am frühen Morgen hat es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kürnbach gegeben. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Rechbergklinik nach Bretten gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Vermutlich hat eine auf einem Balkon vergessene Kerze das Feuer ausgelöst.