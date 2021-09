Ettlingen: Acht Verletzte nach Brand in Fünf-Sterne-Hotel

Im Hotel Erbprinz in Ettlingen ist es am Sonntagabend zu einem Brand gekommen. Das Feuer war in einer Sauna der Hotelanlage ausgebrochen, der Schaden geht in die Millionen.

Das Feuer breitete sich laut Polizei nach 20 Uhr schnell auf den gesamten Saunabereich des Hotels aus. Das Gebäude musste geräumt werden, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Rauchgaswolke sorgt für Verletzte Durch den Brand kam es zu einer Rauchgaswolke, acht Personen wurden leicht verletzt, sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Durch den Brand wurde der komplette Saunabereich zerstört. Der Schaden geht nach bisherigen Schätzungen in die Millionen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.