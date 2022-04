In einem Lagerraum eines Einkaufsmarktes in Waghäusel-Kirrlach hat am Dienstagmorgen eine Papierpresse gebrannt. Nach Polizeiangaben gab es eine starke Rauchentwicklung, sodass Kunden und Mitarbeiter das Gebäude verlassen mussten. Rund 40 Personen waren betroffen. Verletzt wurde niemand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Das Gebäude wurde nicht beschädigt.