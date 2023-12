Karlsruhe: Brand in Kleingartenanlage in Hagsfeld

In einer Kleingartenanlage in Karlsruhe Hagsfeld haben in der Nacht auf Dienstag zwei Gartenhütten gebrannt. Laut Polizei wurde der Brand kurz nach Mitternacht gemeldet.

Zunächst brannte eine einzelne Gartenhütte in der Siedlung. Während der Löscharbeiten bemerkte die Feuerwehr, dass eine weitere Hütte brannte. Laut Polizei ist die zweite Hütte so weit von der ersten entfernt, dass Funkenflug als Brandursache nicht in Frage kommt. Die Feuerwehr spricht von rund 200 Metern Entfernung zwischen den beiden Hütten. Einzig logische Erklärung für die Brände sei deshalb Brandstiftung, so die Polizei. Hubschrauber und ein Dutzend Streifenwagen im Einsatz Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Brandstifter habe man auch einen Hubschrauber eingesetzt, außerdem sei ein Dutzend Streifenwagen im Einsatz gewesen. Bisher konnte kein Verdächtiger gefunden oder ermittelt werden. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.