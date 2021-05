In Karlsruhe-Oberreut ist am Dienstagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. In einer Wohnung entzündete sich nach Polizeiangaben vermutlich Fett in einer Pfanne. Die Flammen griffen zunächst auf die Einbauküche und dann auf die ganze Wohnung über. Die Bewohnerin konnte mit ihren drei Kindern unverletzt aus der Wohnung fliehen. Auch alle anderen Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 200.000 Euro.