Ein Toter bei Wohnungsbrand in Karlsruhe

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Freitag zwei Brände in Karlsruhe gelöscht. In einer Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen Toten.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist am frühen Freitagmorgen in Karlsruhe-Durlach ein Mensch ums Leben gekommen. Bei einem weiteren Wohnungsbrand in der Nordweststadt entstand hoher Sachschaden.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand in Durlach in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Ein Rauchmelder hatte die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen und so ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern.

Feuerwehr entdeckt leblose Person

In der Wohnung im ersten Stock entdeckte die Feuerwehr einen leblosen Mann, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Es handelt sich laut Polizei um den 66-jährigen Wohnungsinhaber.

Bei einem Wohnungsbrand in Karlsruhe-Durlach ist ein Mensch gestorben. einsatzreport24

Ein weiterer Bewohner des Hauses, der sich selbst in Sicherheit bringen konnte, wurde vom Rettungsdienst vorsorglich auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Die Brandursache und der Sachschaden sind noch unbekannt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haus in Karlsruher Nordweststadt brennt

Bei einem Wohnungsbrand in der Karlsruher Nordweststand ist Schaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden. einsatzreport24

Einen weiteren Brand hat es kurz nach Mitternacht in der Karlsruher Nordweststadt gegeben. Als die Feuerwehr mit knapp 40 Kräften eintraf, schlugen Flammen aus dem ersten Obergeschoss einer Doppelhaushälfte. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Nachbarhaus verhindern. Der Bewohner des Brandhauses kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.