Brand in Hotelsauna: Acht Leichtverletzte

Bei einem Brand im Saunabereich eines Hotels in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) haben am Sonntagabend acht Menschen leichte Verletzungen durch Rauchgas erlitten. Sie wurden vor Ort medizinisch von Rettungskräften versorgt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer zerstörte alle vier Saunen vollständig. Während der Löscharbeiten, die bis in den späten Abend andauerten, musste eine Straße vor dem Hotel gesperrt werden. Nach bisherigen Schätzungen liegt der Schaden im siebenstelligen Bereich. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch nicht bekannt.