per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat die Ermittlungen gegen eine Tatverdächtige eingestellt. Bei dem Feuer kamen drei Kinder ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt.

Vier Monate nach dem Brand in einem Haus in Gernsbach (Kreis Rastatt) hat die Staatsanwaltschaft Baden-Baden nun die Ermittlungen gegen eine tatverdächtige Frau eingestellt. Laut Staatsanwaltschaft besteht kein hinreichender Tatverdacht. Drei Kinder waren bei dem Brand ums Leben gekommen, mehrere Personen wurden verletzt.

Brandstiftung vermutet

Der Beschuldigten wurde laut Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, das Haus absichtlich in den frühen Morgenstunden angezündet zu haben. Mehrere Menschen wurden dabei durch das Einatmen von Rauchgas verletzt. Auch die drei Kinder starben an einer Rauchgasvergiftung, das hatte eine Obduktion der Leichen ergeben.

Ursache für Brand in Gernsbach bleibt unklar

Die Brandursache bleibe weiterhin unklar, so die Staatsanwaltschaft. Technische Defekte als Brandursache seien nicht feststellbar gewesen und auch vage Hinweise auf den Einsatz eines Brandbeschleunigers hätten sich nicht bestätigt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnte die Brandursache trotz "sehr umfangreicher Ermittlungen" nicht sicher geklärt werden. Wahrscheinlich sei das Feuer im Bereich des Treppenhauses entstanden.