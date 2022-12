Brand in Flüchtlingsunterkunft in Graben-Neudorf

Der Brand war gegen 3 Uhr 30 im Wäscheraum im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Starker Rauch war in mehrere Stockwerke gezogen. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Insgesamt 35 Menschen mussten das Haus verlassen. Unter den Verletzten sind auch Kinder. Sie erlitten Rauchvergiftungen. Der Sachschaden ist laut Polizei mit rund 2.000 Euro relativ gering. Die Bewohner wurden in der Nacht in einer Gemeindehalle untergebracht und kehrten am Morgen in das Gebäude zurück. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Ein Bewohner könnte das Feuer aus Versehen ausgelöst haben, so ein Sprecher.