per Mail teilen

Bei einem Brand in einer Fahrradwerkstatt in Walzbachtal (Kreis Karlsruhe) ist ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Dienstagnachmittag vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Die Löschversuche der Belegschaft blieben erfolglos. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte jedoch größerer Schaden verhindert werden.