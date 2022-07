In der Pforzheimer Weststadt ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. Durch schnelles Einschreiten der Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten verhindert werden, eine Bewohnerin wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Als Auslöser des Brandes steht eine technische Ursache im Raum, der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.