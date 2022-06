In Karlsbad im Landkreis Karlsruhe ist es am Sonntagmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Laut Polizei ist das Feuer gegen 12 Uhr im Dachgeschoss ausgebrochen. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es gab keine Verletzten. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner konnten wieder in das Haus zurückkehren. Der Schaden liegt bei etwa 100.000 Euro, die Brandursache ist noch nicht bekannt.