Bei einem Brand in einem Abfallentsorgungsbetrieb in der Nähe des Karlsruher Rheinhafens ist am Dienstagmorgen ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden. Laut Polizei wurde offenbar niemand verletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Rauchsäule über dem Gebäude. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Den Angaben zufolge hatten sich wohl gelagerte Ersatzbrennstoffe selbst entzündet.