Am Samstagabend ist es zu einem Schmorbrand im Badischen Staatstheater in Karlsruhe gekommen. Laut Feuerwehr soll es in einem Verteilerschrank zu einem Kurzschluss und dadurch zu einem Brand gekommen sein. Starke Rauchentwicklungen hätten dazu geführt, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Kurz zuvor sei eine Veranstaltung zu Ende gegangen. Als die Feuerwehr eingetroffen war, seien Spielstätten und Arbeitsbereiche bereits geräumt gewesen. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.