In Hügelsheim (Kreis Rastatt) ist in der Nacht auf Samstag bei einem Wohnhausbrand ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben war das Feuer aus unbekannter Ursache in einer Garage ausgebrochen. Es griff anschließend auf ein Einfamilienhaus und eine Garage auf dem Nachbargrundstück über. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. An den Löscharbeiten waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt.