Großbrand bei Recycling-Unternehmen in Waghäusel unter Kontrolle

In Waghäusel (Kreis Karlsruhe) hat die Feuerwehr den Großbrand auf dem Gelände eines Recycling-Unternehmens unter Kontrolle. Am Samstagmittag war ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen.

Am Samstagnachmittag gab die Polizei vorsichtig Entwarnung: Die Feuerwehr lösche noch Glutnester in der Halle auf dem Gelände des Recyling-Unternehmens in Waghäusel-Wiesental. Man habe das Feuer aber unter Kontrolle. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Schwarze Rauchwolke am Himmel über Waghäusel

Um 12:08 Uhr war ein Notruf eingegangen. Die Halle, in der Wertstoff-Müll gelagert war, stand im Vollbrand. Eine schwarze Rauchwolke war weithin zu sehen. Anwohner wurden zunächst gebten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mehrere Stunden bekämpfte die Feuerwehr den Brand - von außen mit Drehleitern, weil es zu gefährlich war, das Gebäude zu betreten. Mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Bahnstrecke bei Waghäusel gesperrt

Wegen des Feuerwehreinsatzes wurde auch die Bahnstrecke zwischen Graben-Neudorf und Waghäusel gesperrt, was die Bundespolizei über Twitter meldete:

+++Aktuell+++ Zwischen #Wiesental und #GrabenNeudorf ist die Bahnstrecke derzeit aufgrund eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet, bitte vor Abfahrt die Zugverbindungen prüfen.

Laut Deutscher Bahn kommt es zu Verspätungen und Ausfällen im Regional- und S-Bahn-Verkehr.

Recycling-Unternehmen erneut von Brand betroffen

Die Halle brannte laut Polizei vollständig ab. Zur Schadenshöhe konnte ein Sprecher am Samstag noch keine Angaben machen. Die Brandursache sei noch unklar.

Bei demselben Recycling-Unternehmen war es bereits am Donnerstag zu einem Großbrand gekommen - am Standort in einem Industriegebiet von Pforzheim. Dort stand ebenfalls eine Müll-Lagerhalle in Flammen. Der Schaden betrug mehrere Millionen Euro. Auch in diesem Fall laufen die Ermittlungen zur Brandursache.