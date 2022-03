per Mail teilen

In Gernsbach im Landkreis Rastatt hat es am Donnerstagvormittag in einer Wohnung gebrannt. Laut Polizei konnte das Feuer schnell gelöscht werden, die Bewohnerin der betroffenen Wohnung atmete offenbar Rauchgase ein, blieb aber ersten Erkenntnissen unverletzt. Zur Ursache des Feuers und der Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.