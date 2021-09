Bruchsal: Gefangener zündet Bettdecke an und löst Brand in JVA aus

In der JVA Bruchsal hat es am Donnerstagmorgen einen Brand in einer Zelle gegeben. Das Feuer konnte durch Mitarbeiter des Gefängnisses jedoch rasch gelöscht werden. Vier Menschen wurden verletzt.

Ein Häftling hat das Feuer in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bruchsal (Kreis Karlsruhe) nach ersten Erkenntnissen selbst gelegt. Nach Angaben des baden-württembergischen Justizministeriums hatte der 26-Jährige eine Wolldecke auf einer Matratze mit einem Feuerzeug angezündet. Vier Beamte bei Löscharbeiten verletzt Nachdem die Rauchmelder im Gebäude auslösten, bekämpften die Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt den Brand. Durch das Feuer wurde ein Teil des Gefängnistraktes verraucht. Vier Vollzugsbeamte erlitten Rauchvergiftungen und mussten ärztlich behandelt werden. Der Häftling wurde nicht verletzt. Andere Häftlinge mussten nicht evakuiert werden. In der Zelle entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.. Mann sollte in Einrichtung untergebracht werden Warum der offenbar psychisch labile Mann die Decke in Brand setzte, ist noch unklar. Es sei geplant, den Mann in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen unterzubringen, so das Ministerium. Die Bruchsaler Feuerwehr lüftete das Gebäude mithilfe von Ventilatoren. Als Sicherheitsmaßnahme werden solche Brandszenarien im Gefängnis regelmäßig geübt. Die Justizvollzugsanstalt in Bruchsal verfügt über speziell ausgebildete Mitarbeiter und eine eigene Löschtechnik, um Brände schnell bekämpfen zu können.