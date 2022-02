Sechs Gartenhütten in Ettlinger Kleingartenanlage abgebrannt

In Ettlingen im Kreis Karlsruhe hat es am späten Montagnachmittag in einer Kleingartenanlage gebrannt. Laut Polizei wurden sechs Gartenhäuser und Hütten durch das Feuer zerstört.

Warum die Gartenhäuser brannten, ist noch unklar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 120.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Warum die Hütten in einer Kleingartenanlage bei Ettlingen brannten, ist unklar. Einsatz Report 24

Verletzt wurde bei den Bränden in Ettlingen niemand. Einsatz Report 24 Ein Nutzer der Kleingartensiedlung in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Süd habe das Feuer am Montagabend bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Flammen konnten sich laut Polizei schnell ausbreiten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer entstand vermutlich zwischen zwei Grundstücken und griff in der Folge auf umstehende Lauben über. Zur Durchführung der mehr als zweistündigen Löscharbeiten mussten angrenzende Straßen vorübergehend gesperrt werden.