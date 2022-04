Brand in Garage eines Wohnhauses in Haidach - hoher Sachschaden

In der Garage eines Einfamilienhauses im Pforzheimer Stadtteil Haidach ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen, die Ursache ist noch unklar. Der Sachschaden liegt wohl im niedrigen sechsstelligen Bereich. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnten sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Allerdings entstand wegen der großen Hitze ein Gebäudeschaden, da sowohl die Garagendecke als auch die Außenfassade des Hauses beschädigt wurden. Auch war offenbar Rauch in das Wohnhaus eingedrungen, so dass es derzeit nicht bewohnbar ist. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Berufsfeuerwehr Pforzheim sowie die Freiwillige Feuerwehr Eutingen und Haidach im Einsatz.