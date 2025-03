per Mail teilen

Vor etwa zwei Jahren brannte ein Wohnhaus in Gernsbach-Reichental komplett aus. Drei Kinder kamen damals ums Leben. Drei weitere Kinder konnten in Sicherheit gebracht werden.

Von dem Unglückshaus in Gernsbach-Reichental (Kreis Rastatt) steht nur noch das Fundament. Drei Kinder haben das Unglück im April 2023 nicht überlebt. Ein Schock für die Murgtalgemeinde - bis heute. Und trotzdem ist der 34 Jahre alte Johannes Warth ein Held. Ihm gelang es damals, mit einer Leiter drei weitere Kinder, die sich im Haus aufhielten, aus dem Flammeninferno zu retten.

Lebensretter Johannes Warth in Schornsteinfegerkluft SWR Patrick Neumann

Kinder riefen aus dem Dach des brennenden Hauses in Gernsbach um Hilfe

Johannes Warth ist Bezirksschornsteinfeger und gleichzeitig in der Freiwilligen Feuerwehr Gernsbach-Reichental. Früher war diese Doppeltätigkeit Pflicht, wenn man Schornsteinfeger werden wollte. Mitten in der Nacht ging im April 2023 der Alarm los. Johannes Warth fuhr zum Feuerwehrhaus und eilte sofort zum Brandort. Mit Atemschutz gelang es ihm, über eine Leiter bis direkt an das brennende Dach vorzudringen und die Kinder, die um Hilfe riefen, zu retten.

Wenn ich am Unglücksort vorbeikomme, habe ich die Bilder immer sofort wieder im Kopf.

Familienvater wollte in das brennende Haus laufen, um seine Kinder zu retten

Johannes Warth ist ein sanftmütiger, bescheidener Mensch. Als Held möchte er nicht gefeiert werden. Schließlich sei es sein Job als Feuerwehrmann, Leben zu retten, sagt er. Seine Frau Ronja sieht ihn dennoch als Held und ist stolz auf ihn.

Es ist wunderbar, dass es meinem Mann gelungen ist, drei Kinder zu retten.

Johannes Warths Frau Ronja Warth mit Sohn Jona SWR Patrick Neumann

Johannes Warth berichtet, die schlimmste Situation in der Brandnacht sei gewesen, den Vater der getöteten Kinder zurückzuhalten. Er habe in das brennende Gebäude laufen wollen.

Warum der Großbrand in Gernsbach ausgebrochen ist, konnte bis heute nicht geklärt werden

Reichentals Ortsvorsteher Guido Wieland ist stolz auf den kleinen Feuerwehrposten im Ort. Wo das Brandhaus stand, klafft heute eine riesige Lücke im Ort. Wie es mit dem Grundstück weitergeht, ist immer noch offen. Besonders beschäftigt es den Ortsvorsteher, dass die Brandursache nicht geklärt werden konnte. Das, so sagt er, hätte der Bevölkerung vielleicht geholfen, die Katastrophe besser zu verarbeiten.