Feuerwehr im Großeinsatz: Brand auf Pferdehof in Keltern gelöscht

Ein Blitzeinschlag hat am Sonntagnachmittag einen Brand auf einem Pferdehof in Keltern (Enzkreis) ausgelöst. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war bei den Löscharbeiten im Einsatz.

In Keltern-Friedrichshof geriet am frühen Nachmittag eine Halle eines Pferdehofs in Brand. Zuvor war ein starkes Gewitter über die Region gezogen. An den Löscharbeiten waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden und aus Pforzheim beteiligt. Über dem landwirtschaftlichen Anwesen war kilometerweit eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Eine große Halle des Pferdehofs brannte komplett nieder. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen bis zum späten Nachmittag weitgehend löschen, danach gab es noch Nachlöscharbeiten.

Ein Mensch bei Feuer leicht verletzt, Pferde bleiben unbeschadet

Ein Mensch erlitt nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Vier Pferde, die in der Halle untergebracht waren, konnten unbeschadet ins Freie gebracht werden. Der Brandschaden liegt laut Polizei im niedrigen sechsstelligen Bereich. Am Mittag hatte es schwere Gewitter über den Raum Pforzheim und dem Enzkreis gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass ein Blitzschlag das Feuer auf dem Reiterhof in Keltern ausgelöst hat. Letzten Aufschluss sollen die Brandermittlungen bringen.