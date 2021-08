Im Pforzheimer Stadtteil Nordstadt ist am Samstagabend im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Der Brand wurde nach Angaben der Polizei gegen 23:00 Uhr von der Bewohnerin gemeldet. Sie sei in ihre bereits brennende Wohnung gekommen und habe sich dabei leicht verletzt. Auch ein Feuerwehrmann habe sich im Laufe der Löscharbeiten verletzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnung im Dachgeschoss des Hauses, in dem der Brand ausgebrochen war, und die Dachgeschosswohnung des Nachbarhauses sind laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind bislang nicht bekannt.