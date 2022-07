per Mail teilen

Der Brand im Verteilerkasten einer Photovoltaikanlage hat am Freitagmittag im Blankenlocher Industriegebiet (Landkreis Karlsruhe) auch das Dach einer Buchbinderei in Brand gesetzt. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand, die mit knapp 50 Einsatzkräften, vier Löschfahrzeugen und einer Drehleiter im Einsatz war. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig, da die Decken an mehreren Stellen geöffnet werden mussten. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.