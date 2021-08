Auf der B36 bei Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) hat am Samstagmorgen ein Linienbus gebrannt. Ursache war nach Polizeiangaben vermutlich ein technischer Defekt am Motor. Der Fahrer hatte Rauch am Heck bemerkt und daraufhin angehalten. Die vier Fahrgäste konnten den Bus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro, Die B36 war wegen des Busbrandes in Höhe Mörsch zeitweise voll gesperrt.