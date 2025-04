An der Fassade eines Bürogebäudes am Hauptbahnhof Karlsruhe ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr hat den Einsatz mittlerweile beendet.

Das Bürogebäude des IT-Unternehmens 1&1 hinter dem Hauptbahnhof in Karlsruhe musste am Montagmittag evakuiert werden. Die Löscharbeiten sind mittlerweile beendet. Das Feuer war laut Feuerwehr an der Fassade im Innenhof des Gebäudes ausgebrochen. An einer Fassade des Bürogebäudes hinter dem Karlsruher Hauptbahnhof ist ein Feuer ausgebrochen. SWR Handwerkerarbeiten als mögliche Ursache "Es gab wohl Handwerkerarbeiten, die dann dazu geführt haben, dass die Fassade sich entzündete", so Michaela Hofmann, Pressesprecherin der Branddirektion Karlsruhe. Eigene Löschmaßnahmen durch die Handwerker seien ohne Erfolg geblieben, deswegen sei das Feuer durch die Fassade nach oben gezogen. Bis zu 400 Personen hätten sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befunden. Verletzt wurde laut der Sprecherin niemand. Zur Brandbekämpfung mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Fassade öffnen. "Wir gehen davon aus, dass wir hier noch einige Zeit beschäftigt sein werden", sagte Hofmann am Nachmittag. "Weil das öffnen der Fassade relativ aufwendig ist."