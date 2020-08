Der Sachschaden bei dem Großbrand eines Champignon-Verarbeitungsbetriebs in Bühl (Kreis Rastatt) am vergangenen Freitag geht offenbar in die Millionen. Die Brandursache ist indessen weiter unklar.

Die Brandsachverständigen konnten das vollständig zerstörte Produktionsgelände im Bühler Gewerbegebiet Oberbruch aus Sicherheitsgründen bisher nur teilweise betreten. Nach Angaben der Polizei dauern die Ermittlungen an.

Das Feuer was in einer Halle ausgebrochen, in der Champinions verarbeitet werden. Die Halle stand komplett in Flammen. Das Feuer griffen anschließend auf andere Gebäude über.

Saisonarbeiter in Sicherheit gebracht

Die Einsatzkräfte brachten zwölf Menschen aus einem nahen Gebäude in Sicherheit. Bei ihnen handelte es sich um Saisonarbeiter, die in der Lebensmittelfirma beschäftigt sind. Sie wurden in Ersatzunterkünften untergebracht.

Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Erst nach Stunden konnte das Feuer gelöscht werden. Wegen möglicher versteckter Glutnester blieb die Feuerwehr in der Nacht mit Brandwachen vor Ort.

Schaden größer als zunächst angenommen

Die Höhe des Schadens wurde von der Polizei zunächst auf sechsstellig geschätzt. Wegen der großen Brandschäden liegt er jedoch vermutlich im Millionenbereich. In dem Bühler Betrieb werden vor allem Speisepilze wie zum Beispiel Champignons verarbeitet.